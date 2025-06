Festival d’humour « Luzygomatique » – Salle Marcel Joyeux Luzy 27 juin 2025 18:00

Nièvre

Festival d’humour « Luzygomatique » Salle Marcel Joyeux Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-27

Luzy passe à l’humour pour 2 soirées exceptionnelles dans le cadre du festival Luzygomatique !

Vendredi 27 juin :

18h Ouverture du festival Cour de l’école des filles. Avec Smaïn, parrain du festival. Ouvert à tous. Buvette et barbecue toute la soirée.

20h30 Djamil Le Shlag « Exode(s) » Salle des fêtes. 1ère partie par le Comedy Club

Samedi 28 juin :

Dès 11h30 Village de l’humour Cour de l’école des filles. Animations enfants et adultes, buvette et barbecue toute la journée. Ouvert à tous.

15h-17h Atelier humour animé par Smaïn Cour de l’école des filles. Ouvert à tous. Table ronde sur le thème « Peut-on rire de tout en 2025 ? »

20h30 Alexandre Pesle « Le Pesletâcle » Salle des fêtes. 1ère partie par le Comedy Club.

22h Bal en plein air Cour de l’école des filles. Ouvert à tous.

Organisé par la municipalité, le comité de développement du territoire de Luzy et l’association les Zylu’minés

Tarifs spectacles soirée 20€ (10€ moins de 12 ans) / Pass festival 35# (15€ moins de 12 ans). .

Salle Marcel Joyeux Rue des Remparts

Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

English : Festival d’humour « Luzygomatique »

German : Festival d’humour « Luzygomatique »

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival d’humour « Luzygomatique » Luzy a été mis à jour le 2025-06-11 par OT RIVES DU MORVAN