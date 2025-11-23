Festival d’humour Mathieu MADENIAN Place du Marché Graveson

Festival d’humour Mathieu MADENIAN

Dimanche 25 janvier 2026 de 17h à 20h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 20:00:00

2026-01-25

Mathieu MADENIAN One Man Show

Mathieu Madénian nous raconte avec son sens inouï de

l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus

profondes ont été bouleversées l’arrivée tardive de son

premier enfant. Pendant une heure menée à tambours

battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à

travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement

émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde

au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la

paternité.

Comment concilier son éducation traditionnelle avec la

nouvelle vague de paternité moderne ?

Comment expliquer à son fils les concepts de genre…

alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout,

comment ne pas passer pour un boomer largué ?

Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en

comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de

ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son

petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus

sur la vie que lui. Un voyage hilarant et émouvant dans

lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus

personnel et le plus universel. .

Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44

