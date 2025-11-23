Festival d’humour Mathieu MADENIAN Place du Marché Graveson
Festival d’humour Mathieu MADENIAN Place du Marché Graveson dimanche 25 janvier 2026.
Festival d’humour Mathieu MADENIAN
Dimanche 25 janvier 2026 de 17h à 20h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 20:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Mathieu MADENIAN One Man Show
Mathieu Madénian nous raconte avec son sens inouï de
l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus
profondes ont été bouleversées l’arrivée tardive de son
premier enfant. Pendant une heure menée à tambours
battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à
travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement
émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde
au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la
paternité.
Comment concilier son éducation traditionnelle avec la
nouvelle vague de paternité moderne ?
Comment expliquer à son fils les concepts de genre…
alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout,
comment ne pas passer pour un boomer largué ?
Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en
comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de
ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son
petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus
sur la vie que lui. Un voyage hilarant et émouvant dans
lequel Mathieu nous livre son spectacle à la fois le plus
personnel et le plus universel. .
Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44
English :
Mathieu MADENIAN One Man Show
German :
Mathieu MADENIAN One Man Show
Italiano :
Mathieu MADENIAN Mostra personale
Espanol :
Mathieu MADENIAN Espectáculo individual
L’événement Festival d’humour Mathieu MADENIAN Graveson a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence