Festival d'humour Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn samedi 27 septembre 2025.
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Un festival d’humour à Salies-de-Béarn ? Venez profiter du talent des humoristes prometteurs présents à cette soirée Noom Diawara, Denise et Sabrine Zayani. Ces one man shows seront présentés par le brillant Majid Berhila. A ne rater sous aucun prétexte car bonne humeur assurée ! .
