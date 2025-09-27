Festival d’humour Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Un festival d’humour à Salies-de-Béarn ? Venez profiter du talent des humoristes prometteurs présents à cette soirée Noom Diawara, Denise et Sabrine Zayani. Ces one man shows seront présentés par le brillant Majid Berhila. A ne rater sous aucun prétexte car bonne humeur assurée ! .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

