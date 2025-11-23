Festival d’humour Tom BALDETTI Place du Marché Graveson
Festival d’humour Tom BALDETTI
Samedi 17 janvier 2026 de 19h30 à 22h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône
ONE MAN SHOW Tom BLADETTI
Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris
comment les faire rire.
Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom
décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et
les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se
questionne sur la paternité,
le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.
Avec une grande maîtrise de l'improvisation affinée
dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante
envers son public, son jeu puissant et la justesse de son
texte font de ce spectacle un moment pas comme les
autres, dont on se rappellera longtemps.
PS prenez aussi une place pour votre mère, elle va
tellement kiffer. .
Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44
