Festival d’humour Tom BALDETTI Place du Marché Graveson

Festival d’humour Tom BALDETTI

Samedi 17 janvier 2026 de 19h30 à 22h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

ONE MAN SHOW Tom BLADETTI

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris

comment les faire rire.

Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom

décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et

les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se

questionne sur la paternité,

le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Avec une grande maîtrise de l'improvisation affinée

dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante

envers son public, son jeu puissant et la justesse de son

texte font de ce spectacle un moment pas comme les

autres, dont on se rappellera longtemps.

PS prenez aussi une place pour votre mère, elle va

tellement kiffer. .

Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44

English :

ONE MAN SHOW Tom BLADETTI

German :

ONE MAN SHOW Tom BLADETTI

Italiano :

ONE MAN SHOW Tom BLADETTI

Espanol :

ONE MAN SHOW Tom BLADETTI

L’événement Festival d’humour Tom BALDETTI Graveson a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence