FESTIVAL DI CINEMA ITALIANO Montpellier

FESTIVAL DI CINEMA ITALIANO

5 Avenue du Docteur Pezet Montpellier Hérault

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

Le cinéma italien n’en finit pas de nous surprendre et de nous émerveiller. Ce deuxième voyage en Italie que nous vous proposons a comme fil rouge de beaux portraits de femmes.

DU 20 AU 22 FEVRIER

CINEMA UTOPIA SAINTE-BERNADETTE

4 avant-premières et 2 films de patrimoine

Le cinéma italien n’en finit pas de nous surprendre et de nous émerveiller. Ce deuxième voyage en Italie que nous vous proposons a comme fil rouge de beaux portraits de femmes. Le festival comporte quatre avant-premières, où l’on retrouve la fine fleur de la nouvelle génération autour de thèmes puissants et sociétaux, ainsi que deux films patrimoine. Cette “année italienne” sera consacrée à l’inoubliable Monica Vitti.

5 Avenue du Docteur Pezet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 7 49 79 33 44 dante.montpellier@yahoo.fr

English :

Italian cinema never ceases to surprise and amaze. The theme of this second trip to Italy is a series of beautiful portraits of women.

