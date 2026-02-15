FESTIVAL DI CINEMA ITALIANO Montpellier
Festival di Cinema Italiano
DU 20 AU 22 FEVRIER
CINEMA UTOPIA SAINTE-BERNADETTE
4 avant-premières et 2 films de patrimoine
Le cinéma italien n’en finit pas de nous surprendre et de nous émerveiller. Ce deuxième voyage en Italie que nous vous proposons a comme fil rouge de beaux portraits de femmes. Le festival comporte quatre avant-premières, où l’on retrouve la fine fleur de la nouvelle génération autour de thèmes puissants et sociétaux, ainsi que deux films patrimoine. Cette “année italienne” sera consacrée à l’inoubliable Monica Vitti.
Programmation Complète sur le site officiel .
5 Avenue du Docteur Pezet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 7 49 79 33 44 dante.montpellier@yahoo.fr
English :
Italian cinema never ceases to surprise and amaze. The theme of this second trip to Italy is a series of beautiful portraits of women.
