Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche
Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche vendredi 31 octobre 2025.
Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche
Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche
3 jours de festivités organisés par la Chocolaterie mexicaine PUROKAO
Vendredi 31 Octobre Soirée dansante avec DJ SET latino et percussions en live! Restauration et buvette mexicaine sur place.
Samedi 1 Novembre: Repas spectacle avec les mariachis Los Bizantinos
Dimanche 02 Novembre: Après-midi réservé aux enfants spctacle théatre sur les légendes Aztèques.
Tous les évènements sont uniquement sur réservations, places limitées!
Plus d’ infos au 0682722249 .
Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche
German : Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Pouilly Bligny