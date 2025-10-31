Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche

Festival Dia de los Muertos- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche vendredi 31 octobre 2025.

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

3 jours de festivités organisés par la Chocolaterie mexicaine PUROKAO

Vendredi 31 Octobre Soirée dansante avec DJ SET latino et percussions en live! Restauration et buvette mexicaine sur place.

Samedi 1 Novembre: Repas spectacle avec les mariachis Los Bizantinos

Dimanche 02 Novembre: Après-midi réservé aux enfants spctacle théatre sur les légendes Aztèques.

Tous les évènements sont uniquement sur réservations, places limitées!

Plus d’ infos au 0682722249 .

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

