Festival d’impro Les Improbables 5e édition

Mauriac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

5ᵉ édition placée sous le signe de l’imprévu…et de la musique ! Un fil rouge musical improvisations chantées, musique live, comédie musicale improvisée

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Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes yalfeuauxplanches@gmail.com

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English :

the 5th edition is all about the unexpected?and music! A musical thread: sung improvisations, live music, improvised musical comedy

L’événement Festival d’impro Les Improbables 5e édition Mauriac a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Mauriac