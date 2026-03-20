Festival d’impro Les Improbables 5e édition Mauriac
Festival d’impro Les Improbables 5e édition Mauriac vendredi 3 avril 2026.
Festival d’impro Les Improbables 5e édition
Mauriac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
5ᵉ édition placée sous le signe de l’imprévu…et de la musique ! Un fil rouge musical improvisations chantées, musique live, comédie musicale improvisée
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Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes yalfeuauxplanches@gmail.com
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English :
the 5th edition is all about the unexpected?and music! A musical thread: sung improvisations, live music, improvised musical comedy
L’événement Festival d’impro Les Improbables 5e édition Mauriac a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Mauriac