Festival d’improvisation des Crieurs de Boucan Salle de la Fontaine Assérac

Festival d’improvisation des Crieurs de Boucan

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Un rendez-vous festif et créatif s’annonce pour la 4e édition du festival de théâtre d’improvisation porté par la Cie Les Crieurs de Boucan.

La soirée s’ouvre avec un match d’improvisation junior proposé par La Troup’ado, mettant en lumière la relève et l’énergie des jeunes comédiens. Place ensuite à Superscène , un spectacle d’improvisations dirigées où le public devient acteur en décidant quelles histoires se poursuivent ou s’arrêtent.

En clôture, le grand classique du match d’impro revient sur scène deux équipes, un·e MC, un·e arbitre et le vote du public pour départager les joueurs. Un format rythmé, interactif et plein de surprises, emblématique du théâtre d’improvisation. .

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 57 29 26 lescrieursdeboucan@gmail.com

