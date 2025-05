Festival d’improvisation théâtrale des Oeufs ! – Maison verte Chalon-sur-Saône, 15 mai 2025 07:00, Chalon-sur-Saône.

Saône-et-Loire

Festival d’improvisation théâtrale des Oeufs ! Maison verte 2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-05-15

fin : 2025-05-17

2025-05-15

3 jours, 3 spectacles, 25 comédiens et comédiennes en totale improvisation pour vous faire rire. Jeudi 15 vous aurez droit à la fête, un cocktail de scènes d’impro courtes, détonantes et hilarantes avec de la musique et 12 improvisateurs et improvisatrices.

Vendredi 16 vous pourrez admirer une pièce improvisée qui mélangera les univers de trois films qui n’ont rien à voir ensemble.

Samedi 17 nous invitons une troupe lyonnaise « les copains d’avant » pour un spectacle plein de scènes inspirées des anecdotes de vie des comédiens et des vôtres aussi public… Accrochez vous, ça risque d’être très drôle ! 0 EUR.

Maison verte 2 rue André Malraux

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 71 44 94 lesoeufsimpro@gmail.com

