Festival (DIS)CONNECTED La Serre Wangari Saint-Ouen-sur-Seine

FESTIVAL (DIS)CONNECTED | 17 au 19 avril 2026

Un événement unique dédié à toutes les formes de danse et aux arts du mouvement, qu’elles soient urbaines, hybride, contemporaine, expérimentale ou bien plus encore !

Au programme : Scène ouverte, workshops, battles avec différentes catégories, défilé chorégraphique ainsi qu’un moment spécial dédié aux familles.

Le Festival (DIS)CONNECTED est un événement consacré à la danse et aux arts du mouvement créé en 2018 qui met à l’honneur la danse sous toutes ses formes, qu’elles soient conventionnelles ou expérimentales et qui valorise l’émergence de nouveaux courants artistiques.

Porté par l’association REICKO, il est rapidement devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs et professionnels de la danse.

Il vise à créer un espace où la dimension artistique et expressive prime sur la simple performance technique.

Chaque édition rassemble des artistes aux horizons variés explorant ensemble de nouvelles façons de définir et de vivre la danse.

Un événement unique dédié à toutes les formes de danse !

Du vendredi 17 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

payant

Tarifs :

VEND. 17 AVRIL :

– Spectacles – entrée libre

– Débat – entrée libre



SAM. 18 AVRIL :

– Workshop – 28€

– Scène ouverte – 5€

– Jam – entrée libre

DIM. 19 AVRIL :

– Battle – 15€

Pour participer en tant que danseur/danseuse, une participation de 10€ est demandée

Voir l’ensemble de nos tarifs et conditions sur la billetterie.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Serre Wangari 12bis, rue des bateliers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://reicko.fr/festival-disconnected/ https://www.facebook.com/Lavoiedureicko https://www.facebook.com/Lavoiedureicko



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