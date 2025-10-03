Festival Dispar Amzer 2025 Douarnenez

Festival Dispar Amzer 2025 Douarnenez vendredi 3 octobre 2025.

Festival Dispar Amzer 2025

Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-10-03

Le festival d’automne d’Emglev Bro Douarnenez revient célébrer la langue et la culture bretonne

Il y aura des concerts, des stages de chant et de danse, une conférence, un stage d’écriture et une programmation pour le jeune public, pour faire vibrer la langue et la culture bretonnes. Le fameux fest-noz de l’automne aura lieu à la salle des fêtes le 22 novembre et viendra clôturer en beauté cette édition.

Voici les évènements prévus à Douarnenez

Le 3 octobre inauguration du Festival + apéro en breton

Le 4 octobre projection de la série Komoul, saisons 1 et 2

Le 8 octobre repas en breton

Le 18 octobre fêtons l’automne ensemble

Le 25 octobre tapis lecture (histoires et comptines bilingues)

Le 28 octobre Penn sardin akademi (ateliers artistiques pour les 6-12 ans)

Le 7 novembre apéro en breton

Le 12 novembre repas en breton

Les 15 et 16 novembre stage d’écriture (composer des textes poétiques et chantés en breton)

Le 16 novembre tour de chant (Lukaz Nedeleg & Elouan Le Sauze)

Le 21 novembre veillée chantée

Le 22 novembre stages chant et danses

Le 22 novembre Fest-noz .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Dispar Amzer 2025 Douarnenez a été mis à jour le 2025-09-25 par OT PAYS DE DOUARNENEZ