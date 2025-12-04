Festival Divers 2025 Nouveau Théâtre du Jour Agen
Nouveau Théâtre du Jour 21 Rue Paulin Régnier Agen Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-21
Retrouvons-nous sur deux week-ends pour célébrer la fin d’année rires garantis avec Le Malade Imaginaire, masterclasse exceptionnelle de Jean-Philippe Daguerre, retour de La raison du plus fou avec tournoi d’échecs et débat, puis un concert final mêlant pop, jazz et rock.
Nouveau Théâtre du Jour 21 Rue Paulin Régnier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 64 99 74 nouveautheatredujour@gmail.com
At twenty, they were brothers. Twenty years later, they were rivals. For one evening, Denis Diderot and Jean-Jacques Rousseau played chess with each other. A burlesque and thrilling game in which every move was allowed.
