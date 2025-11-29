Festival Diverscènes Changé
Festival Diverscènes Changé samedi 24 janvier 2026.
Festival Diverscènes
Centre Rabelais à Changé Changé Sarthe
Début : 2026-01-24
fin : 2026-03-21
2026-01-24
Festival Diverscènes 12e édition
Depuis 2010, l’association Diverscènes œuvre pour le rapprochement des cultures et la sensibilisation
au vivre-ensemble. À travers son festival annuel, elle célèbre la diversité sous toutes ses formes, en
valorisant les différences culturelles.
L’édition DiverScènes 2026 se déploie sur plusieurs
lieux de la Sarthe (Centre Rabelais à Changé, espace culturel Henri Salvador à Coulaines…) avec une
alternance de concerts, stages, conférences et temps
forts participatifs. Réservation et informations sur www.diverscenes.fr .
Centre Rabelais à Changé Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire diverscenes@gmail.com
English :
Diverscènes Festival 12th edition
