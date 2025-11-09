Festival Diversité 15ème édition Cinéma Casino Clamecy

Festival Diversité 15ème édition

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-09 20:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-09 2025-11-16 2025-11-21

Du 9 au 21 novembre au Cinéma Municipal Casino de Clamecy un mois placé sous le signe du cinéma engagé, de la rencontre et de la diversité culturelle.

Pour sa 15ème édition, le Festival Diversité revient avec une programmation riche en émotions, en réflexions et en découvertes cinématographiques. Trois séances exceptionnelles, trois regards uniques sur le monde, trois occasions de partager, débattre et s’émerveiller ensemble.

Organisé avec le soutien du Centre Image, du CIBFC, et de partenaires engagés comme Playful, Les Allumeurs des Toiles et Le Mouvement de la Paix, ce festival met en lumière des films rares, des voix singulières et des initiatives citoyennes. Au programme MY STOLEN PLANET + PARIS-TÉHÉRAN (court-métrage) et échange avec le public après la séance, FLOW, LE CHAT QUI N’AVAIT PLUS PEUR DE L’EAU Session jeu-vidéo en salle avec Olivia Sadier (Association Playful), PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK en présence de l’association Le Mouvement de la Paix .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

