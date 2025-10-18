Festival Dixie Jazz 29 Salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Festival Dixie Jazz 29 Salle Kejadenn Logonna-Daoulas samedi 18 octobre 2025.

Festival Dixie Jazz 29

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 22:30:00

Date(s) :
2025-10-18

Pour la 8e édition du festival, profitez d’une initiation Charleston à 18h, suivi du concert du Crazy Coconut Jazz Band à 19h30.   .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 88 41 50 40 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Dixie Jazz 29 Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2025-10-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS