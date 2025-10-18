Festival Dixie Jazz 29 Salle Kejadenn Logonna-Daoulas
Festival Dixie Jazz 29 Salle Kejadenn Logonna-Daoulas samedi 18 octobre 2025.
Festival Dixie Jazz 29
Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 22:30:00
2025-10-18
Pour la 8e édition du festival, profitez d’une initiation Charleston à 18h, suivi du concert du Crazy Coconut Jazz Band à 19h30. .
Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 88 41 50 40
