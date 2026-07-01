Festival d’O Concert Come rain or come shine Erstein
mercredi 22 juillet 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Festival d’O Concert Come rain or come shine
Rue Georges Besse Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans ce programme inspiré des contrastes et des émotions de notre monde, trois artistes d’exception unissent leurs talents Genevieve Laurenceau au violon, Clara Barbier_serrano à la voix et Jean-Frédéric Neuburger au piano.
Entre douceur, intensité et éclats d’espérance, ce concert explore ce qui nous relie et nous élève, même lorsque l’horizon s’assombrit.
Au cœur de l’écrin contemporain du musee wurth , musique et art se répondent le temps d’une soirée.
Un moment suspendu, porté par trois interprètes d’exception. .
Rue Georges Besse Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 74 84 mwfe.info@wurth.fr
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English :
L’événement Festival d’O Concert Come rain or come shine Erstein a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Grand Ried
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