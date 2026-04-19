Festival Do Emigrante Stade des beauregards Herblay-sur-Seine
Festival Do Emigrante Stade des beauregards Herblay-sur-Seine samedi 27 juin 2026.
Herblay-sur-Seine
Festival Do Emigrante
Stade des beauregards 131,135 Route de Pierrelaye Herblay-sur-Seine Val-d’Oise
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Le Festival do Emigrante est un événement festif mettant à l’honneur la culture portugaise et l’histoire de l’émigration. Il propose des concerts, des animations, des stands de restauration et des activités conviviales dans une ambiance familiale.
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Stade des beauregards 131,135 Route de Pierrelaye Herblay-sur-Seine 95220 Val-d’Oise Île-de-France
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English :
The Festival do Emigrante is a festive event celebrating Portuguese culture and the history of emigration. It features concerts, entertainment, food stalls and family-friendly activities.
L’événement Festival Do Emigrante Herblay-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-15 par Val d’Oise Tourisme