Festival Do Emigrante Stade des beauregards Herblay-sur-Seine

Herblay-sur-Seine

Festival Do Emigrante

Stade des beauregards 131,135 Route de Pierrelaye Herblay-sur-Seine Val-d’Oise

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le Festival do Emigrante est un événement festif mettant à l’honneur la culture portugaise et l’histoire de l’émigration. Il propose des concerts, des animations, des stands de restauration et des activités conviviales dans une ambiance familiale.

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Stade des beauregards 131,135 Route de Pierrelaye Herblay-sur-Seine 95220 Val-d’Oise Île-de-France

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English :

The Festival do Emigrante is a festive event celebrating Portuguese culture and the history of emigration. It features concerts, entertainment, food stalls and family-friendly activities.

L’événement Festival Do Emigrante Herblay-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-15 par Val d’Oise Tourisme