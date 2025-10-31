Festival Docs D’En-Ferr Théâtre des Masques Ferrières-sur-Sichon

Festival Docs D’En-Ferr Théâtre des Masques Ferrières-sur-Sichon vendredi 31 octobre 2025.

Festival Docs D’En-Ferr

Théâtre des Masques 14 place de l’Eglise Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-11-02 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

6 films documentaires, aux thèmes variés, productions locales et internationales.

.

Théâtre des Masques 14 place de l’Eglise Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cinema.ferrieres.sur.sichon@gmail.com

English :

6 documentary films on a variety of themes, local and international productions.

German :

6 Dokumentarfilme mit unterschiedlichen Themen, lokale und internationale Produktionen.

Italiano :

6 film documentari su diversi temi, prodotti a livello locale e internazionale.

Espanol :

6 documentales de temática variada, de producción local e internacional.

L’événement Festival Docs D’En-Ferr Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2025-10-17 par Vichy Destinations