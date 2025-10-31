Festival Docs D’En-Ferr Théâtre des Masques Ferrières-sur-Sichon
Festival Docs D’En-Ferr Théâtre des Masques Ferrières-sur-Sichon vendredi 31 octobre 2025.
Festival Docs D’En-Ferr
Théâtre des Masques 14 place de l’Eglise Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-11-02 22:00:00
2025-10-31
6 films documentaires, aux thèmes variés, productions locales et internationales.
Théâtre des Masques 14 place de l’Eglise Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cinema.ferrieres.sur.sichon@gmail.com
English :
6 documentary films on a variety of themes, local and international productions.
German :
6 Dokumentarfilme mit unterschiedlichen Themen, lokale und internationale Produktionen.
Italiano :
6 film documentari su diversi temi, prodotti a livello locale e internazionale.
Espanol :
6 documentales de temática variada, de producción local e internacional.
