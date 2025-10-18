Festival Docs en goguette Bye bye Tibériade Salle des fêtes Germagny

Festival Docs en goguette Bye bye Tibériade Salle des fêtes Germagny samedi 18 octobre 2025.

Festival Docs en goguette Bye bye Tibériade

Salle des fêtes La Chaume Germagny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Bye Bye Tibériade- 2023-1h22 réalisé par Lina Soualem.

Il y a trente ans, Hiam a quitté le village palestinien de Deir Hanna, en Galilée, où elle a grandi avec son arrière grand-mère Um Ali, sa mère Neemat, son père Said, ses sept sœurs et ses deux frères, pour poursuivre son rêve de devenir actrice, en France. Caméra en main, sa fille Lina interroge l’exil choisi de sa mère et la façon dont les femmes de la famille, qu’elle a laissées derrière elle, ont pu influencer son imaginaire et ses choix audacieux. Lina explore le parcours de sa mère Hiam, partant de ce qu’elle est aujourd’hui une actrice de renommée internationale pour remonter à la source de la transmission.

Véritable tissage d’images tournées aujourd’hui, d’archives familiales, historiques et d’extraits de fictions, le film devient l’exploration de la transmission de mémoire, de lieux, de savoir-faire, de féminité, de résistance, dans la vie de femmes palestiniennes pour qui la dépossession est la norme et la résilience une musique quotidienne. .

Salle des fêtes La Chaume Germagny 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

English : Festival Docs en goguette Bye bye Tibériade

German : Festival Docs en goguette Bye bye Tibériade

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Docs en goguette Bye bye Tibériade Germagny a été mis à jour le 2025-10-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)