Festival docs en goguette Des cailloux dans la chaussure Salle d’animation rurale Saint-Micaud

Des cailloux dans la chaussure, réalisé par Mickaël Damperon

France, 2022. Durée 1h13

En présence d’un protagoniste

Aux portes du Vercors, les habitants de Saint-Nazaire-en-Royans découvrent qu’une carrière de roches massives veut s’installer sur la petite montagne surplombant leur village, le mont Vanille. Abasourdi par le gigantisme du projet, se sentant trahi par les élus, le village se mobilise. Il y aura du travail, de l’énergie, des déconvenues. Et il y aura une victoire. Chacun prenant part à sa manière au destin de son village, c’est un paysage politique nouveau qui se dessine. Bousculant les rouages bien huilés d’un système, cette lutte raconte l’urgence très contemporaine de se mêler enfin de ce qui nous concerne. .

