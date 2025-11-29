Festival docs en goguette Des cailloux dans la chaussure Salle d’animation rurale Saint-Micaud
Festival docs en goguette Des cailloux dans la chaussure Salle d'animation rurale Saint-Micaud samedi 29 novembre 2025.
Salle d’animation rurale Le Bourg Saint-Micaud Saône-et-Loire
Début : 2025-11-29 15:00:00
2025-11-29
Des cailloux dans la chaussure, réalisé par Mickaël Damperon
France, 2022. Durée 1h13
En présence d’un protagoniste
Aux portes du Vercors, les habitants de Saint-Nazaire-en-Royans découvrent qu’une carrière de roches massives veut s’installer sur la petite montagne surplombant leur village, le mont Vanille. Abasourdi par le gigantisme du projet, se sentant trahi par les élus, le village se mobilise. Il y aura du travail, de l’énergie, des déconvenues. Et il y aura une victoire. Chacun prenant part à sa manière au destin de son village, c’est un paysage politique nouveau qui se dessine. Bousculant les rouages bien huilés d’un système, cette lutte raconte l’urgence très contemporaine de se mêler enfin de ce qui nous concerne. .
Salle d’animation rurale Le Bourg Saint-Micaud 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com
