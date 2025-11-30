Festival docs en goguette Erik Satie, entre les notes Salle de la Mairie Saint-Clément-sur-Guye

Festival docs en goguette Erik Satie, entre les notes

Salle de la Mairie Le bourg Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Erik Satie, entre les notes réalisé par Gregory Monro

France . 2025 . 1h

En présence d’une interprète, réalisateur en visioconférence (sous réserve)

En 2025, nous célébrons le centenaire de la mort d’un des compositeurs les plus joués au monde, Erik Satie, le père de la musique minimaliste.

Erik Satie est une véritable énigme. Excentrique, brillant et drôle, il a constamment tourné sa propre vie et celle des autres en dérision, comme si rien n’avait d’importance, pas même surtout pas la musique, qui était pourtant la passion de sa vie. Il dira être venu au monde très jeune dans un temps très vieux . En suivant une double ligne biographique et musicologique, le film fait revivre Satie à travers ses propres textes, gorgés d’humour et de désespoir, et par les témoignages en archives de ses prestigieux compagnons de route Debussy, Ravel, Picasso, Tzara… Mais il donne surtout la parole aux artistes internationaux qui le jouent aujourd’hui notamment Kety Fusco, Thylacine, Alice Sara Ott, Anne-Lise Gastaldi -, témoignant de son influence profonde sur la musique moderne. .

