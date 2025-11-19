Festival Docs en goguette Federica Montseny, l’indomptable Salle des fêtes Collonge-en-Charollais

Festival Docs en goguette Federica Montseny, l’indomptable

Salle des fêtes 75 route de Collonge Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Federica Montseny, l’indomptable

Jean-Michel Rodrigo, 2016, 52 mn

Dirigeante anarchiste, Federica Montseny est élue ministre de la Seconde République espagnole en 1936. Pendant son mandat, elle tente d’instaurer un système de santé pour tous, ose des projets de lois sur la contraception, le contrôle des naissances, les droits des mères célibataires, des prostituées… Elle impose le droit à l’avortement quarante ans avant Simone Veil en France. Après la Guerre d’Espagne, elle prend le chemin de l’exil vers Toulouse où elle poursuivra sans relâche son combat en faveur des idées libertaires, des mujeres et de l’éducation. Vingt ans après sa disparition, sa pensée et son audace demeurent des références pour de nombreuses générations. .

Salle des fêtes 75 route de Collonge Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Docs en goguette Federica Montseny, l’indomptable Collonge-en-Charollais a été mis à jour le 2025-10-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)