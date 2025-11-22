Festival docs en goguette I am Martin Parr Le photographe so British Cave des Vignerons de Buxy Saint-Gengoux-le-National

Festival docs en goguette I am Martin Parr Le photographe so British

Cave des Vignerons de Buxy 1 route de Curtil Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

I Am Martin Parr Le photographe so British . Réalisé par Lee Shulman . France, Royaume-Uni. 2024. 1h10.

En 1994, Martin Parr rejoint l’agence Magnum, devenant l’un des photographes les plus emblématiques de son époque. Derrière ses clichés iconiques, découvrez un photographe audacieux, dont l’obsession pour ses sujets, ses cadres et ses couleurs a révolutionné la photographie contemporaine. Dans ce road trip à travers l’Angleterre, suivez Martin Parr dans une rétrospective de ses 50 ans de carrière. .

Cave des Vignerons de Buxy 1 route de Curtil Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

