Festival docs en goguette Jean Jouzel, dans la bataille du siècle Salle du Foyer Saint-Marcelin-de-Cray

Festival docs en goguette Jean Jouzel, dans la bataille du siècle

Salle du Foyer Le Bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Jean Jouzel, dans la bataille du siècle Réalisé par Brigitte Chevet

France . 2021 . 0h52

Réalisateur en visioconférence

Il a été l’un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve du lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique. C’était en 1987. Depuis, Jean Jouzel n’a cessé de ferrailler contre les climato-sceptiques et de presser les responsables politiques à s’engager pour le climat. Surtout, depuis plus de trente ans, il nous a encouragé à changer nos habitudes et à prendre soin de notre planète pour éviter le pire. Entre récit intime et épopée historique, de Janzé en Bretagne à Washington en passant par Paris et Tokyo, Jean Jouzel, dans la bataille du siècle est un film sur un homme et son époque, une époque qui nous aura vu prendre conscience de la nécessité de changer notre rapport au monde. .

Salle du Foyer Le Bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

