Festival Docs en Goguette Salle d’animation et de rencontre-rue de la Corne Joncy

Festival Docs en Goguette

Salle d’animation et de rencontre-rue de la Corne Le Bourg Joncy Saône-et-Loire

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-30

2025-11-18

Une année exceptionnelle pour fêter la 20e édition du Festival.

Les équipes se réunissent, réfléchissent et se concertent pour vous concocter un programme inédit et éclectique.

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous à l’automne prochain, dans les 14 communes accueillant nos projections itinérantes & favorisant le rayonnement du cinéma documentaire en milieu rural.

Programmation 2025 à venir… .

Salle d’animation et de rencontre-rue de la Corne Le Bourg Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

