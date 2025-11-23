Festival docs en goguette Le printemps des jardiniers Le Colombier Saint-Gengoux-le-National

Festival docs en goguette Le printemps des jardiniers

Le Colombier Caserne des pompiers Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Printemps des jardiniers réalisé par Olivier Comte . France . 2025 . 0h52

En présence du réalisateur et de Frédéric Lapouge.

Jardinier atypique, Frédéric Lapouge travaille près de Besançon et intervient à la Saline Royale d’Arc-et-Senans. Dans l’intimité de son jardin, il invite son maître à penser Gilles Clément à partager son univers poétique. Paysagiste précurseur et écrivain renommé, ce dernier éclaire avec des mots choisis, ce métier trop souvent déconsidéré. Parce que le jardinier doit connaître les plantes avant d’agir, il est un écologue curieux et patient. Ses gestes précis engagent le corps et la pensée, ils sont aussi politiques. Le jardinier se révèle artiste quand il dialogue et danse avec le vivant. Le film met à l’honneur des jardinières et des jardiniers qui imaginent déjà, le monde de demain ! .

Le Colombier Caserne des pompiers Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

