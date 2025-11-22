Festival docs en goguette Les goguettes le parti d’en rire Salle des fêtes Savianges
Festival docs en goguette Les goguettes le parti d'en rire Salle des fêtes Savianges samedi 22 novembre 2025.
Festival docs en goguette Les goguettes le parti d’en rire
Salle des fêtes La Chaume Savianges Saône-et-Loire
Les Goguettes, le parti d’en rire !
Réalisé par Christian Argentino, Marie-Laure Désidéri
France . 2021 . 52 minutes
En présence de Christian Argentino
C’est pendant la pandémie que Les Goguettes (en trio mais à quatre) rencontrent leur public. Leurs parodies de chansons s’échangent sur les réseaux sociaux, s’offrant comme des remèdes à la mélancolie qui envahit les foyers. Avant de repartir en tournée, ils font une pause à la campagne c’est là qu’ils chantent, créent et se racontent. En interrogeant finement notre société, ces trublions du temps présent enchantent un public qui semblait n’attendre qu’eux. .
Salle des fêtes La Chaume Savianges 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com
