Festival docs en goguette Nous n’avons pas peur des ruines Salle des fêtes Saint-Martin-du-Tartre

Festival docs en goguette Nous n’avons pas peur des ruines

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-du-Tartre Saône-et-Loire

Nous n’avons pas peur des ruines Nous portons un monde nouveau dans nos cœurs.

Réalisé par Yannis Youlountas . France, Grèce. 2024. 1h20.

En présence du réalisateur.

Grèce, 2019 à 2023. Mitsotakis remplace Tsipras au pouvoir en Grèce et promet d’en finir avec Exarcheia, un quartier rebelle et solidaire d’Athènes. Mais la résistance s’organise et des renforts arrivent d’autres villes d’Europe. Le cri de ralliement devient No Pasaran ! Au fil des années, d’autres luttes s’étendent du nord au sud de la Grèce pour défendre la terre, la mer et la vie en Crète, en Thessalie, en Épire… Même sur l’île de Paros dans les Cyclades, la population manifeste sur les plages devenues payantes et réussit à ce qu’elles redeviennent un bien commun, pour le bonheur de tous. Quand tout semble s’effondrer, à Athènes comme ailleurs, une même réponse se fait entendre nous n’avons pas peur des ruines, nous portons un monde nouveau dans nos cœurs. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-du-Tartre 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

