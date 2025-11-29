Festival docs en goguette Radio Pinpon Maison du Terroir Genouilly

Festival docs en goguette Radio Pinpon

Maison du Terroir 3, rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Radio Pinpon réalisé par Julien Masson, France, 2024, 1h28.

En présence du réalisateur.

Dans le service psychiatrique du CH de Niort (79), derrière la P’tite Cafet, refuge de nombreux patients, il y a Radio Pinpon. Fondée par Éric, infirmier depuis plus de 30 ans, cette radio donne la parole librement aux patients. Le petit studio devient alors une caisse de résonance, une bulle d’oxygène, dans un quotidien rythmé par les soins et les injonctions.

En suivant durant plusieurs mois un an de tournage cette famille aux identités remarquables, ce documentaire nous invite à plonger dans l’univers de la psychiatrie et des initiatives lumineuses qu’il reste à inventer. Mais cet endroit où l’on respire mieux est fragile. Éric est alors à quelques mois de la retraite et cette nouvelle inquiète la famille Pinpon. La radio pourra-t-elle perdurer? Éric arrivera-t-il à rendre l’antenne? Et cela donnerait-il pas l’élan à certains patients de prendre leur envol, eux aussi, de la psychiatrie. .

docsengoguette@gmail.com

