Festival docs en goguette Rashid, l’enfant de Sinjar Salle des fêtes Jully-lès-Buxy

Salle des fêtes Le bourg Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire
2025-11-25 20:00:00
2025-11-25
Rashid, l’enfant de Sinjar. Réalisé par Jasna Krajinovic
Belgique, France. 2025. 1h20
Un témoignage émouvant sur les massacres du peuple yézidi en Irak au travers le vécu et le regard de Rashid, rescapé des prisons de Daesh lorsqu’il était enfant. De retour dans sa famille à Sinjar, Rashid vit sa vie d’adolescent, rejette la scolarité et aide son père à la boulangerie familiale. Mais la paix reste fragile, et la haine contre sa communauté resurgit. Au seuil de l’âge adulte, Rashid doit se réinventer au milieu de bouleversements quotidiens, hésitant à s’exiler. .
Salle des fêtes Le bourg Jully-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com
