Festival docs en goguette Regards croisés route de Marcilly-lès-Buxy Le Puley

Regards croisés Entre handicap et société. Réalisé par Gabriel Campina, John Dauvin France. 2024. 1h15

En présence du réalisateur

Dans Regards croisés Entre handicap et société, John et Gabriel, deux amis, réalisateurs passionnés, s’embarquent dans un road-movie documentaire pour explorer le quotidien de personnes vivant avec des handicaps. John, lui-même né avec un bras atrophié, décide à 42 ans de se confronter à son propre handicap, revisitant son parcours d’adaptation. À travers le regard de Gabriel, le spectateur plonge dans l’expérience du grand public, bienveillant mais parfois maladroit face à une société encore peu adaptée.

Des rues de Belgique au majestueux Pont du Gard, en passant par les bassins olympiques ou le huis clos de leur voiture, les deux cinéastes captent des moments percutants. Ils rencontrent des personnes en situation de handicap et leurs aidants, dévoilant des témoignages authentiques, poignants ou enthousiasmants. .

