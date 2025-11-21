Festival docs en goguette Samuel et la lumière Salle des fêtes Messey-sur-Grosne

Festival docs en goguette Samuel et la lumière

Salle des fêtes Place Saint-Georges Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Samuel et la lumière, réalisé par Vinícius Girnys. France, Brésil, 2023. 1h06.

Samuel vit à Ponta Negra, un petit village sur la côte de Paraty, au Brésil. Le film explore le développement de l’identité de l’enfant.

Au début, la vie quotidienne idyllique, rythmée par la nature, donne le ton du film. Nous suivons Samuel et sa famille pendant six ans.

Peu à peu, émerge une réalité plus complexe et ses contradictions entre modernité et tradition, nature et technologie.

L’arrivée de l’électricité et du tourisme dans le village cristallise la déconstruction d’un paradis idéalisé, dessinant un portrait du Brésil contemporain. .

Salle des fêtes Place Saint-Georges Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

