Festival docs en goguette Smoke sauna sisterhood chemin de la Corne Joncy

Festival docs en goguette Smoke sauna sisterhood

chemin de la Corne Salle des fêtes Joncy Saône-et-Loire

Smoke Sauna Sisterhood . Réalisé par Anna Hints . Estonie, France, Islande . 2023 . 1h31

Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, on chante d’anciens hymnes à la nature, à la naissance ou à la mort et tous les rituels de la vie s’y croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles tairaient partout ailleurs, les récits se font écho et dans la fumée des pierres brûlantes, la condition féminine apparaît, dans toute sa violence et sa force éternelle.

Un film puissant et libérateur avec des corps magnifiquement filmés. .

chemin de la Corne Salle des fêtes Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

