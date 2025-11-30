Festival docs en goguette Tehachapi Maison du terroir Genouilly

Festival docs en goguette Tehachapi

Maison du terroir 3, rue lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Tehachapi réalisé par JR. France. 2023. 1h36.

En octobre 2019, JR obtient la permission d’intervenir au sein d’une prison de sécurité maximale située dans la ville de Tehachapi, en Californie. Il s’y rend une première fois pour rencontrer 28 prisonniers, et leur présente le projet qu’il a en tête pour la cour de la prison. Tehachapi est l’une des prisons les plus violentes des États-Unis. La plupart des prisonniers y sont incarcérés depuis au moins dix ans, et certains y purgent une peine à perpétuité, sans possibilité de sortir un jour, pour des crimes commis alors qu’ils n’étaient encore que mineurs.

JR les photographie un par un, et leur demande de raconter leur histoire face caméra. Chacun a la liberté d’offrir le témoignage qu’il souhaite. JR photographie également d’anciens prisonniers, ainsi que des membres du personnel de la prison. Au total, il rassemble les portraits et les histoires de 48 personnes, apportant autant de regards différents sur l’univers carcéral. .

Maison du terroir 3, rue lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

English : Festival docs en goguette Tehachapi

German : Festival docs en goguette Tehachapi

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival docs en goguette Tehachapi Genouilly a été mis à jour le 2025-10-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)