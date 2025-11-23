Festival docs en goguette Un pasteur Mairie Saint-Gengoux-le-National

Festival docs en goguette Un pasteur

Mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Un pasteur

Réalisé par Louis Hanquet . France . 2024 . 1h10

Réalisateur en visioconférence

Félix, jeune berger mélancolique et secret, mène une vie atemporelle, dans un monde minéral et inaccessible où rôde une menace invisible le loup. La solitude nimbe ses journées dans la montagne faites de soins aux agneaux, de clôtures à poser et de poésie. Beauté et solitude, deux mots qui peuvent résumer ce portrait de ce jeune berger qui élève ses troupeaux loin de tout, dans l’immensité austère et vertigineuse des Hautes-Alpes. En compagnie de chiens, et vivant dans un refuge de montagne, la journée de Felix est rythmée par de rares échanges avec sa famille, des mises bas, des soins des agneaux, mais surtout par la guette du loup qui rôde, qui s’approche de plus en plus. .

Mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

