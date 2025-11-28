Festival docs en goguette Un village en résistance

Salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire

2025-11-28 20:00:00

Un village en résistance réalisé par Shu Aiello, Catherine Catella

France, Italie. 2023. 1h15.

En présence du réalisateur.

Calabre, village de Riace. Le maire Domenico Lucano et sa population accueillent depuis 20 ans les migrants. Ceux-ci ont été installés dans les maisons vides. La vie a repris dans le village, l’économie relancée, l’école réouverte. Mais l’Italie connaît une montée du fascisme. En 2018 pour Matteo Salvini, président de la Lega parti d’extrême droite, ministre de l’intérieur, ce village est un modèle à abattre. Domenico est arrêté, accusé de favoriser l’immigration clandestine. Nous suivons le combat de Domenico, découvrons un homme sensible, fragile mais qui tient bon, soutenu par une partie de la population. Une leçon de courage et de résistance, filmée avec délicatesse. .

Salle des fêtes 5, place de la salle des fêtes Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com

