Festival docs en goguette Un village en résistance Salle des fêtes Saint-Boil
Festival docs en goguette Un village en résistance Salle des fêtes Saint-Boil vendredi 28 novembre 2025.
Festival docs en goguette Un village en résistance
Salle des fêtes 5, place de la salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Un village en résistance réalisé par Shu Aiello, Catherine Catella
France, Italie. 2023. 1h15.
En présence du réalisateur.
Calabre, village de Riace. Le maire Domenico Lucano et sa population accueillent depuis 20 ans les migrants. Ceux-ci ont été installés dans les maisons vides. La vie a repris dans le village, l’économie relancée, l’école réouverte. Mais l’Italie connaît une montée du fascisme. En 2018 pour Matteo Salvini, président de la Lega parti d’extrême droite, ministre de l’intérieur, ce village est un modèle à abattre. Domenico est arrêté, accusé de favoriser l’immigration clandestine. Nous suivons le combat de Domenico, découvrons un homme sensible, fragile mais qui tient bon, soutenu par une partie de la population. Une leçon de courage et de résistance, filmée avec délicatesse. .
Salle des fêtes 5, place de la salle des fêtes Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 docsengoguette@gmail.com
English : Festival docs en goguette Un village en résistance
German : Festival docs en goguette Un village en résistance
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival docs en goguette Un village en résistance Saint-Boil a été mis à jour le 2025-10-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)