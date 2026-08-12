Festival DogLink Terrain d’éducation canine Gouvix
samedi 5 septembre 2026 · Terrain d'éducation canine · Gouvix
Informations pratiques
Gouvix
Festival DogLink
Terrain d’éducation canine 20 Rue de la Fosse à Terre Gouvix Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Festival DogLink
Après le succès de la première édition, nous sommes heureux de vous retrouver pour un week-end entièrement dédié au chien ! ❤️
Au programme
Animations et démonstrations toute la journée
️ De nombreux exposants
Éducation canine
Sport canin
✂️ Toilettage
Bar à mastication
Accessoires
Ostéopathie
✨ Reiki
Tatouage
… et bien d’autres surprises !
Restauration sur place
️ Parking gratuit
️ Entrée gratuite
Que vous soyez propriétaire de chien, passionné du monde canin ou simplement curieux, venez passer un moment convivial en famille ou entre amis !
Rue de la Fosse à Terre 14680 Gouvix
Infos 07 88 48 97 44 .
Terrain d’éducation canine 20 Rue de la Fosse à Terre Gouvix 14680 Calvados Normandie +33 7 78 48 97 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival DogLink
DogLink Festival
L’événement Festival DogLink Gouvix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Gouvix (Calvados)
- Arbres & Cie Gouvix 12 septembre 2026
- Randonnée pédestre accompagnée Gouvix 14 novembre 2026