UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gouvix

Festival DogLink Terrain d’éducation canine Gouvix

samedi 5 septembre 2026 · Terrain d'éducation canine · Gouvix

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Terrain d'éducation canine
Adresse
20 Rue de la Fosse à Terre
Ville
14680 Gouvix
Département
Calvados
Tarif

Gouvix

Festival DogLink

Terrain d’éducation canine 20 Rue de la Fosse à Terre Gouvix Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Festival DogLink
Après le succès de la première édition, nous sommes heureux de vous retrouver pour un week-end entièrement dédié au chien ! ❤️

Au programme
Animations et démonstrations toute la journée
️ De nombreux exposants
Éducation canine
Sport canin
✂️ Toilettage
Bar à mastication
Accessoires
Ostéopathie
✨ Reiki
Tatouage
… et bien d’autres surprises !

Restauration sur place
️ Parking gratuit
️ Entrée gratuite

Que vous soyez propriétaire de chien, passionné du monde canin ou simplement curieux, venez passer un moment convivial en famille ou entre amis !

Rue de la Fosse à Terre 14680 Gouvix
Infos 07 88 48 97 44   .

Terrain d’éducation canine 20 Rue de la Fosse à Terre Gouvix 14680 Calvados Normandie +33 7 78 48 97 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival DogLink

DogLink Festival

L’événement Festival DogLink Gouvix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande

À voir aussi à Gouvix (Calvados)