Festival DogLink Terrain d’éducation canine Gouvix

Informations pratiques

Gouvix

Festival DogLink

Terrain d’éducation canine 20 Rue de la Fosse à Terre Gouvix Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Festival DogLink

Après le succès de la première édition, nous sommes heureux de vous retrouver pour un week-end entièrement dédié au chien ! ❤️

Au programme

Animations et démonstrations toute la journée

️ De nombreux exposants

Éducation canine

Sport canin

✂️ Toilettage

Bar à mastication

Accessoires

Ostéopathie

✨ Reiki

Tatouage

… et bien d’autres surprises !

Restauration sur place

️ Parking gratuit

️ Entrée gratuite

Que vous soyez propriétaire de chien, passionné du monde canin ou simplement curieux, venez passer un moment convivial en famille ou entre amis !

Rue de la Fosse à Terre 14680 Gouvix

Infos 07 88 48 97 44 .

Terrain d’éducation canine 20 Rue de la Fosse à Terre Gouvix 14680 Calvados Normandie +33 7 78 48 97 44

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English : Festival DogLink

DogLink Festival

L’événement Festival DogLink Gouvix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande