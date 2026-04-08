FESTI’VAL D’OLT 2026 BØL Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 BØL Mont Lozère et Goulet dimanche 17 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 BØL
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 00:15:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
BØL ne dit rien mais parle à l’imaginaire à travers un son brûlant, sans les mots. Un flux de polyrythmies
multiples qui dialoguent avec une énergie instinctive, sorte de fureur entrelacée de couleurs suspendues,
où chaque seconde poursuit l’obsession de la communion par la transe et le lâcher-prise de la
danse.
BØL ne dit rien mais parle à l’imaginaire à travers un son brûlant, sans les mots. Un flux de polyrythmies
multiples qui dialoguent avec une énergie instinctive, sorte de fureur entrelacée de couleurs suspendues,
où chaque seconde poursuit l’obsession de la communion par la transe et le lâcher-prise de la
danse.
Avec WHERE GLITTER GOES, BØL créé un espace où cohabitent les transes hallucinatoires de Glass
Beams et Edredon Sensible (Festi’Val d’Olt #18), le post-rock de Tool, la frénésie de La Jungle (Festi’Val d’Olt 19) et les écrins contemplatifs de Radiohead.
Un exutoire fait de réminiscences celle d’un club berlinois dont on saisit l’énergie par une porte laissée
entrebâillée, un lever de soleil qui s’esquisse à travers un store à demi-baissé, ou un feu de rue qui se
consume lentement, toujours alimenté par le combustible que chacun·e peut y déposer. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
BØL says nothing, but speaks to the imagination through a burning sound, without words. A flow of multiple polyrhythms
dialogue with instinctive energy, a kind of fury intertwined with suspended colors,
where every second pursues the obsession of communion through trance and the letting go of dance
of dance.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 BØL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental