FESTI'VAL D'OLT ARTS DE LA RUE – Mont Lozère et Goulet, 29 mai 2025

Lozère

FESTI’VAL D’OLT ARTS DE LA RUE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-29

Le tant attendu Festi’val d’Olt revient pour une 21ème édition magistrale !

– 2 jours de spectacles en espace public

– 3 soirées de concerts sous chapiteaux

– Une scénographie originale réalisée par le Hangar’O’Gorilles

Le Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

English :

The long-awaited Festi?val d?Olt is back for a 21st edition!

– 2 days of performances in public spaces

– 3 evenings of concerts under big tops

– Original scenography by Hangar?O?Gorilles

German :

Das lang erwartete Festi?val d?Olt kehrt für eine meisterhafte 21. Ausgabe zurück!

– 2 Tage mit Aufführungen im öffentlichen Raum

– 3 Abende mit Konzerten in Zelten

– Eine originelle Szenografie, die vom Hangar?O?Gorilles realisiert wurde

Italiano :

L’atteso Festi?val d’Olt torna per la sua 21a edizione!

– 2 giorni di spettacoli in spazi pubblici

– 3 serate di concerti sotto grandi tetti

– Scenografie originali di Hangar O’Gorilles

Espanol :

¡Vuelve el esperado Festi?val d?Olt en su 21ª edición!

– 2 días de espectáculos en espacios públicos

– 3 noches de conciertos bajo grandes carpas

– Escenografía original de Hangar?O?Gorilles

