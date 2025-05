FESTI’VAL D’OLT SAMEDI 31 MAI – Mont Lozère et Goulet, 31 mai 2025 07:00, Mont Lozère et Goulet.

Lozère

FESTI’VAL D’OLT SAMEDI 31 MAI Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Programme complet & billetterie du Festi’val d’Olt sur le site http://www.festivaldolt.org

Au programme

09H45 Pina Wood « Atelier d’Oraliture, faire poésie dans le débat ». Dès 12 ans sur réservation

10H30 Comp. Les Toiles Cirées I « Mamouth ». Atelier théâtre 6 à 12 ans, sur réservation

10H30 Nos lèvres révoltées & le Plus Petit Espace Possible « Chœur à vif ». Balade chantée, tout public. RDV Place de l’église.

12H00 « Nos luttes sont des baisers rouges orties ». Tout public. Place de la poste.

13H00 Comp. Les Toiles Cirées & les enfants complices « Mamouth, visite urbanistique à hauteur d’enfant ». ¨Place de l’église.

14H00 Détachement international du Muerto Coco. Dès 10 ans. Pré des sœurs.

15H30 Cie La Hurlante I « Les Ailes ». Dès 8 ans, sur billetterie (5€).

15H45 Le Thyase I « Pillule Rouge ». Dès 10 ans. Terrain du sentier.

17H00 Comp. Les Toiles Cirées & les enfants complices « Mamouth, le terrain d’aventure ». Place de l’église.

18H00 Le Grand Colossal Théâtre « Pour un fascisme ludique et sans complexe ». Dès 12 ans, Pré des sœurs

19H15 Concert Crazy Russians. Place de la poste

20H30 Parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse ». Dès 12 ans, sur billetterie

CONCERTS (ouverture site chapiteaux 20H)

21H00 Nos lèvres révoltées I Chœur féministe militant

22H00 Zombie Zombie I Krautrock/Electronique

23H30 DVTR I Musique rapide Québécoise

00H30 Desertgirlz I Musique Transfem Hooligan

01H30 Marta I Techno acoustique .

Le Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

English :

Complete program & tickets for the Festi’val d’Olt at: http://www.festivaldolt.org

German :

Vollständiges Programm & Kartenverkauf für Festi’val d’Olt auf der Website: http://www.festivaldolt.org

Italiano :

Programma completo e biglietti per il Festi’val d’Olt su: http://www.festivaldolt.org

Espanol :

Programa completo y entradas para el Festi’val d’Olt en: http://www.festivaldolt.org

