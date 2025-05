FESTI’VAL D’OLT VENDREDI 30 MAI – Mont Lozère et Goulet, 30 mai 2025 07:00, Mont Lozère et Goulet.

Lozère

FESTI’VAL D’OLT VENDREDI 30 MAI Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-30

2025-05-30

Programme complet du vendredi 30 mai sur le site http://www.festivaldolt.org

Au programme

10H30 Pina Wood « Parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse ». Sur billeterie (5€) I Dès 12 ans.

12H00 Comp. Les toiles cirées & les enfants complices « Mamouth, la rumeur ». Tout public. Rues du village.

12H30 Concert Matt Elliott Folk électronique/expérimentale. Place de la poste.

14H15 Cie la Hurlante I « Les ailes ». Déambulation, dès 8 ans. Sur billeterie (5€)

14H30 Le Thyase I « Pillule rouge ». Terrain du sentier

16H15 Comp. Les toiles cirées & les enfants complices « Mamouth, la rumeur ». Tout public. Rues du village.

17H Bruital compagnie I « Dark ». Pré des sœurs.

18H30 Collectif la Méandre I « Bien Parado ». Dès 8 ans, place de l’église

19H15 Collectif la Méandre I Cédric Froin DJ SET. Place de la poste

CONCERTS

21H00 Matt Elliott I Folk électronique

22H15 Avalanche Kaito I Noise rock Africain

00H15 Makoto San I Techno with Bambou

01H30 Blintage I Techno with wave .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

English :

Full program for Friday, May 30 at http://www.festivaldolt.org

German :

Vollständiges Programm für Freitag, den 30. Mai auf der Website: http://www.festivaldolt.org

Italiano :

Il programma completo di venerdì 30 maggio è disponibile sul sito web: http://www.festivaldolt.org

Espanol :

Programa completo del viernes 30 de mayo en la web: http://www.festivaldolt.org

