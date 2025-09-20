Festival Donner du sens Place Fouragnan Sadirac

Festival Donner du sens

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac Gironde

Gratuit

2025-09-20

Parents d’une petite fille atteinte du syndrome de Wolfram like, nous avons décidé de créer un festival caritatif, familial et artistique, pour récolter des fonds qui seront intégralement reversés pour la recherche contre la maladie. Tout au long de la journée, des concerts et des spectacles variés (magie, cirque, danse, karaoké, etc.) ainsi que des animations ludiques et créatives permettent aux gens de tous âges de déambuler au gré de leurs envies en profitant d’un moment joyeux et festif. Si les concerts et spectacles sont gratuits, la vente de nourriture et de boissons ainsi que la mise à disposition d’une boîte à don permettent de récolter des fonds. Les artistes Christian RAVERDEL (récital violon-piano), Hélène du duo Vu d’en haut et les élèves de l’École de cirque de Bordeaux, Joao COSTA-FERREIRA (pianiste), Phonostar (groupe de soul-funk), Jekyl (rock)… Entrée libre. .

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

