Festival Donn’m’en Plus Donnement

Le festival Donn’m’en plus revient à l’écoparc de Donnement pour une troisième édition !

Sur place, de nombreuses animations sont prévues pour vous faire passer une après-midi haute en couleurs spectacle équestre par Le Fossé Joli de Chavanges, balade contée par Yara Lune, déambulation de clowns, concerts de Gérard Piccioli, exposition de photos et de peintures, mais aussi du théâtre avec des pièces de la Compagnie de l’expression, et des ateliers par Coco et Sylvie de Top Loisirs.

Pour se restaurer et se rafraîchir, le food truck Fred-O-Frites et les bières artisanales Burris seront présents !

Venez vous amuser en famille ou entre amis ! .

Ecoparc de Donnement Donnement 10330 Aube Grand Est +33 3 25 37 67 09

