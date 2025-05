Festival d’Or – Épinouze, 1 juillet 2025 07:00, Épinouze.

Drôme

Festival d’Or Centre du village et Parc de Chandonzet Épinouze Drôme

Début : 2025-07-01

fin : 2025-10-12

2025-07-01

Festival englobant expositions, performances en direct des sculpteurs et concerts avec scène ouverte.

Concert 26 juillet 15€ plein tarif; 12€ prévente

Chorale 12 octobre: 10€

Centre du village et Parc de Chandonzet

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivaldor@outlook.com

English :

Festival featuring exhibitions, live performances by sculptors and concerts with open stage.

Concert July 26: 15? full price; 12? pre-sale

Choir October 12: 10?

German :

Ein Festival mit Ausstellungen, Live-Auftritten von Bildhauern und Konzerten mit offener Bühne.

Konzert 26. Juli: 15? Vollpreis; 12? im Vorverkauf

Chor 12. Oktober: 10?

Italiano :

Un festival con mostre, performance dal vivo di scultori e concerti a palco aperto.

Concerto 26 luglio: € 15 intero; € 12 in prevendita

Coro 12 ottobre: 10?

Espanol :

Festival con exposiciones, actuaciones en directo de escultores y conciertos con escenario abierto.

Concierto 26 de julio: 15 euros precio completo; 12 euros venta anticipada

Coro 12 de octubre: 10?

