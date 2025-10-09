Festival d’Orgue Place Chapou Cahors
Festival d’Orgue Place Chapou Cahors jeudi 9 octobre 2025.
Festival d’Orgue
Place Chapou Cathérale Saint-Etienne Cahors Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2025-10-09 18:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12
Le Festival d’Orgue est organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), acteur principal de l’animation musicale de la Cathédrale
Billetterie Office de tourisme de Cahors .
Place Chapou Cathérale Saint-Etienne Cahors 46000 Lot Occitanie amisorguecahors@gmail.com
English :
The Organ Festival is organized by the Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), a major player in the musical life of the Cathedral
German :
Das Orgelfestival wird von der Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), dem Hauptakteur der musikalischen Unterhaltung in der Kathedrale, organisiert
Italiano :
Il Festival organistico è organizzato dall’Associazione degli Amici dell’Organo della Cattedrale di Cahors (AAOCC), il principale attore della vita musicale della Cattedrale
Espanol :
El Festival de Órgano está organizado por la Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), principal protagonista de la vida musical de la Catedral
