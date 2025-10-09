Festival d’Orgue Place Chapou Cahors

Festival d’Orgue Place Chapou Cahors jeudi 9 octobre 2025.

Festival d’Orgue

Place Chapou Cathérale Saint-Etienne Cahors Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Le Festival d’Orgue est organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), acteur principal de l’animation musicale de la Cathédrale

Billetterie Office de tourisme de Cahors .

Place Chapou Cathérale Saint-Etienne Cahors 46000 Lot Occitanie amisorguecahors@gmail.com

English :

The Organ Festival is organized by the Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), a major player in the musical life of the Cathedral

German :

Das Orgelfestival wird von der Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), dem Hauptakteur der musikalischen Unterhaltung in der Kathedrale, organisiert

Italiano :

Il Festival organistico è organizzato dall’Associazione degli Amici dell’Organo della Cattedrale di Cahors (AAOCC), il principale attore della vita musicale della Cattedrale

Espanol :

El Festival de Órgano está organizado por la Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), principal protagonista de la vida musical de la Catedral

L’événement Festival d’Orgue Cahors a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Cahors Vallée du Lot