Festival d’Orgue Concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental Église Saint-Médard Brunoy

Le 18e Festival d’Orgue de Brunoy se déroulera du dimanche 16 au dimanche 23 novembre 2025, à l’église Saint-Médard autour du thème Pèlerinage musical.

English :

The 18th Festival d?Orgue de Brunoy will take place from Sunday November 16 to Sunday November 23, 2025, at the Eglise Saint-Médard on the theme of Musical Pilgrimage.

German :

Das 18. Orgelfestival von Brunoy findet von Sonntag, dem 16. bis Sonntag, dem 23. November 2025 in der Kirche Saint-Médard statt und steht unter dem Motto Pèlerinage musical (Musikalische Pilgerreise).

Italiano :

Il 18° Festival organistico di Brunoy si svolgerà da domenica 16 a domenica 23 novembre 2025, presso la chiesa di Saint-Médard, sul tema del Pellegrinaggio musicale.

Espanol :

El 18º Festival de Órgano de Brunoy se celebrará del domingo 16 al domingo 23 de noviembre de 2025 en la iglesia de Saint-Médard sobre el tema de la Peregrinación musical.

