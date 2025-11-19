Festival d’Orgue Concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental Église Saint-Médard Brunoy
Église Saint-Médard 14, rue Monmartel Brunoy Essonne
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Le 18e Festival d’Orgue de Brunoy se déroulera du dimanche 16 au dimanche 23 novembre 2025, à l’église Saint-Médard autour du thème Pèlerinage musical.
Église Saint-Médard 14, rue Monmartel Brunoy 91800 Essonne Île-de-France
English:
The 18th Festival d?Orgue de Brunoy will take place from Sunday November 16 to Sunday November 23, 2025, at the Eglise Saint-Médard on the theme of Musical Pilgrimage.
German:
Das 18. Orgelfestival von Brunoy findet von Sonntag, dem 16. bis Sonntag, dem 23. November 2025 in der Kirche Saint-Médard statt und steht unter dem Motto Pèlerinage musical (Musikalische Pilgerreise).
Italiano:
Il 18° Festival organistico di Brunoy si svolgerà da domenica 16 a domenica 23 novembre 2025, presso la chiesa di Saint-Médard, sul tema del Pellegrinaggio musicale.
Espanol:
El 18º Festival de Órgano de Brunoy se celebrará del domingo 16 al domingo 23 de noviembre de 2025 en la iglesia de Saint-Médard sobre el tema de la Peregrinación musical.
