Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé concert Du baroque au romantisme Marcilhac-sur-Célé 3 août 2025 20:30

Lot

Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé concert Du baroque au romantisme Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 20:30:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Concert dans le cadre du Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé, avec le duo Dialogues composé d’Alissa Duryee (orgue) et Jérôme Huille (violoncelle). Ce programme du Baroque au Romantisme propose un voyage musical à travers les œuvres de Corette, Boëly, Tchaikovsky, et d’autres compositeurs sur instruments anciens et modernes.

Le Duo Dialogues est né d’une collaboration entre ces deux artistes, cherchant à approfondir leurs interprétations par l’étude de la musique ancienne. Étudiant respectivement le clavecin et le violoncelle baroque au moment de leur rencontre, le duo a commencé en interprétant le répertoire

Baroque allant de Frescobaldi à Boccherini. Depuis, ils se sont consacrés également au répertoire plus tardif pour violoncelle et claviers, sur instruments modernes et d’époque. Actifs dans les domaines de la pédagogie, de la composition, et dans des projets en soliste ou en ensemble, ils apportent une dimension panoramique à leur duo.

Expérimentés dans un éventail de répertoires et de styles, ils aiment faire découvrir des œuvres moins connus, ainsi qu’adapter leur programmation à un lieu, un thème, ou une instrumentation donnée. Leur but est de mettre toutes leurs connaissances au service de leurs interprétations.

– 20h30 Début du concert dans l’église de l’abbaye

– Œuvres de Corette, Boëly, Tchaikovsky, etc.

– Interprétation par le duo Dialogues Alissa Duryee à l’orgue, Jérôme Huille au violoncelle .

Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

English :

Concert as part of the Marcilhac-sur-Célé Organ Festival, with the Dialogues duo Alissa Duryee (organ) and Jérôme Huille (cello). This program, entitled « From Baroque to Romanticism », takes us on a musical journey through works by Corette, Boëly, Tchaikovsky and other composers, on both early and modern instruments.

The Duo Dialogues was born out of a collaboration between these two artists, seeking to deepen their interpretations through the study of early music. Studying the harpsichord and Baroque cello respectively when they first met, the duo began by performing the Baroque repertoire

From Frescobaldi to Boccherini. Since then, they have also devoted themselves to the later repertoire for cello and keyboard, on modern and period instruments. Active in pedagogy, composition and solo and ensemble projects, they bring a « panoramic » dimension to their duo.

Experienced in a wide range of repertoires and styles, they enjoy introducing lesser-known works, as well as adapting their programming to a given venue, theme or instrumentation. Their aim is to put all their knowledge at the service of their interpretations.

German :

Konzert im Rahmen des Orgelfestivals von Marcilhac-sur-Célé mit dem Duo Dialogues, bestehend aus Alissa Duryee (Orgel) und Jérôme Huille (Violoncello). Dieses Programm « vom Barock zur Romantik » bietet eine musikalische Reise durch die Werke von Corette, Boëly, Tschaikowsky und anderen Komponisten auf alten und modernen Instrumenten.

Das Duo Dialogues entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen den beiden Künstlern, die ihre Interpretationen durch das Studium alter Musik vertiefen wollten. Da sie zum Zeitpunkt ihres Treffens Cembalo bzw. Barockcello studierten, begann das Duo mit der Aufführung des folgenden Repertoires

Barock, das von Frescobaldi bis Boccherini reichte. Seitdem haben sie sich auch dem späteren Repertoire für Violoncello und Keyboard auf modernen und historischen Instrumenten gewidmet. Sie sind in den Bereichen Pädagogik, Komposition, Solo- und Ensembleprojekte aktiv und verleihen ihrem Duo eine « panoramische » Dimension.

Sie haben Erfahrung in einer Vielzahl von Repertoires und Stilen und lieben es, weniger bekannte Werke zu entdecken und ihre Programme an einen bestimmten Ort, ein Thema oder eine bestimmte Besetzung anzupassen. Ihr Ziel ist es, ihr ganzes Wissen in den Dienst ihrer Interpretationen zu stellen.

Italiano :

Concerto nell’ambito del Festival organistico di Marcilhac-sur-Célé, con il duo Dialogues composto da Alissa Duryee (organo) e Jérôme Huille (violoncello). Il programma, intitolato « Dal Barocco al Romanticismo », vi condurrà in un viaggio musicale attraverso opere di Corette, Boëly, Tchaikovsky e altri compositori su strumenti antichi e moderni.

Il Duo Dialogues è nato dalla collaborazione tra questi due artisti, che hanno cercato di approfondire le loro interpretazioni attraverso lo studio della musica antica. Studiando rispettivamente il clavicembalo e il violoncello barocco quando si sono incontrati per la prima volta, il duo ha iniziato ad eseguire il repertorio del periodo barocco, che va da Frescobaldi al Rinascimento

Repertorio barocco da Frescobaldi a Boccherini. Da allora si sono dedicati anche al repertorio successivo per violoncello e tastiera, su strumenti moderni e d’epoca. Attivi nel campo dell’insegnamento, della composizione e dei progetti solistici e d’insieme, portano una dimensione « panoramica » al loro duo.

Esperti in un’ampia gamma di repertori e stili, si divertono ad aiutare il pubblico a scoprire opere meno conosciute, nonché ad adattare la loro programmazione a un determinato luogo, tema o strumentazione. Il loro obiettivo è mettere tutte le loro conoscenze al servizio delle loro interpretazioni.

Espanol :

Concierto en el marco del Festival de Órgano de Marcilhac-sur-Célé, con el dúo Dialogues formado por Alissa Duryee (órgano) y Jérôme Huille (violonchelo). Este programa, titulado « Del Barroco al Romanticismo », propone un viaje musical a través de obras de Corette, Boëly, Chaikovski y otros compositores, con instrumentos antiguos y modernos.

El dúo Dialogues nació de la colaboración entre estos dos artistas, que buscaban profundizar en sus interpretaciones a través del estudio de la música antigua. Estudiando respectivamente clave y violonchelo barroco cuando se conocieron, el dúo comenzó interpretando el repertorio del periodo barroco, desde Frescobaldi hasta el Renacimiento

Repertorio barroco desde Frescobaldi hasta Boccherini. Desde entonces, también se han dedicado al repertorio posterior para violonchelo y teclado, con instrumentos modernos y de época. Activos en los campos de la enseñanza, la composición y los proyectos solistas y de conjunto, aportan una dimensión « panorámica » a su dúo.

Experimentados en una amplia gama de repertorios y estilos, disfrutan ayudando al público a descubrir obras menos conocidas, así como adaptando su programación a un lugar, tema o instrumentación determinados. Su objetivo es poner todos sus conocimientos al servicio de sus interpretaciones.

L’événement Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé concert Du baroque au romantisme Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Figeac