FESTIVAL D’ORGUE DE NARBONNE Narbonne lundi 11 août 2025.

FESTIVAL D’ORGUE DE NARBONNE Rue Armand Gauthier Narbonne Aude

Les Rencontres autour de l’Art Musical Sacré se penchent cette année sur la question La musique sacrée exprimée par les orgues a-t-elle encore sa place au XXIe siècle ? Ce cycle de débats se tiendra dans la salle des Synodes à Narbonne, suivi d’un concert exceptionnel à la Cathédrale, offrant un éclairage musical et intellectuel sur l’évolution de cette tradition.

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 83 63 23 29 lesorguesdenarbonne@free.fr

This year’s Rencontres autour de l’Art Musical Sacré will focus on the question: Does sacred music expressed through organs still have a place in the 21st century? This series of debates will be held in the Salle des Synodes in Narbonne, followed by an exceptional concert at the Cathedral, offering a musical and intellectual insight into the evolution of this tradition.

Die Rencontres autour de l’Art Musical Sacré beschäftigen sich in diesem Jahr mit der Frage: Hat die durch Orgeln ausgedrückte Kirchenmusik im 21 Diese Diskussionsreihe findet im Salle des Synodes in Narbonne statt, gefolgt von einem außergewöhnlichen Konzert in der Kathedrale, das einen musikalischen und intellektuellen Einblick in die Entwicklung dieser Tradition bietet.

Quest’anno i Rencontres autour de l’Art Musical Sacré si interrogheranno sulla questione: la musica sacra espressa attraverso gli organi ha ancora un posto nel XXI secolo? Questa serie di dibattiti si terrà nella Salle des Synodes di Narbonne, seguita da un concerto eccezionale nella Cattedrale, che offrirà una visione musicale e intellettuale dell’evoluzione di questa tradizione.

Los Rencontres autour de l’Art Musical Sacré (Encuentros en torno al arte musical sacro) de este año abordarán la pregunta: ¿la música sacra expresada a través de órganos sigue teniendo cabida en el siglo XXI? Esta serie de debates se celebrará en la Sala de los Sinodales de Narbona, seguida de un concierto excepcional en la Catedral, que ofrecerá una visión musical e intelectual de la evolución de esta tradición.

