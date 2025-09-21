JEP 2025 FESTIVAL D’ORGUE DE NARBONNE Narbonne
JEP 2025 FESTIVAL D’ORGUE DE NARBONNE Narbonne dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 FESTIVAL D’ORGUE DE NARBONNE
Rue Armand Gauthier Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Jean Dekyndt, Claire Sala et Emmanuel Collombert vous invitent à une exploration musicale et patrimoniale unique.
.
Rue Armand Gauthier Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 83 63 23 29 lesorguesdenarbonne@free.fr
English :
As part of the European Heritage Days, Jean Dekyndt, Claire Sala and Emmanuel Collombert invite you to a unique musical and heritage exploration.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes laden Jean Dekyndt, Claire Sala und Emmanuel Collombert Sie zu einer einzigartigen musikalischen und erdgeschichtlichen Erkundung ein.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Jean Dekyndt, Claire Sala ed Emmanuel Collombert vi invitano a un’esplorazione musicale e patrimoniale unica.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Jean Dekyndt, Claire Sala y Emmanuel Collombert le invitan a una exploración musical y patrimonial única.
L’événement JEP 2025 FESTIVAL D’ORGUE DE NARBONNE Narbonne a été mis à jour le 2025-07-22 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi