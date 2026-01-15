Festival d’Orgue Les orgues aux trois visages Masevaux-Niederbruck

Festival d’Orgue Les orgues aux trois visages

rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 17:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Olivier Salandini, orgue (organiste de la cathédrale d’Orléans). Une occasion unique de découvrir les trois visages des deux orgues de Masevaux sous les doigts

d’Olivier Salandini, organiste emblématique de sa génération. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Olivier Salandini, organ (organist at Orléans Cathedral). A unique opportunity to discover the three faces of Masevaux?s two organs under the fingers of

by Olivier Salandini, one of the leading organists of his generation. Bookings required at the Tourist Office.

